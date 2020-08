Paciente com suspeita de Covid-19 foge de hospital após exame

Na manhã de quinta-feira (6), um paciente com suspeita de covid-19, fugiu do hospital em Brasilândia, cidade a 382 quilômetros de Campo Grande. O jovem de 19 anos estava internado com quadro de pneumonia, teria fugido após realizar um exame que detectaria a doença ou não a doença.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma enfermeira da unidade de saúde, teria procurado a delegacia para fazer a denúncia. Em depoimento ela relatou que era por volta das 9h30 da manhã quando o paciente Douglas Ricardo Nascimento da Silva, teria fugido fugiu do leito sem nenhum profissional de saúde notar.

De acordo com o boletim da SES (Secretaria Estadual de Saúde), em 24h, Mato Grosso do Sul havia registrou 23 mortes provocadas pelo novo coronavírus, com 887 pessoas contaminadas. O caso foi registrado na Delegacia de Brasilândia, a polícia investiga o caso.

Dados de Brasilândia

A Prefeitura de Brasilândia por meio da Secretaria Municipal de Saúde informa que até o momento, que já foram notificados 235 casos notificados, sendo deste total, 154 foram descartados, 72 confirmados e nove ainda aguardam o resultado do exame laboratorial.

Dos casos confirmados, 56 já estão curados, dois óbitos e 15 ainda se encontram em tratamento, sendo uma pessoa internada no Hospital Dr. Júlio César Paulino Maia, em Brasilândia, e as outras duas pessoas internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave, nas cidades de Três Lagoas e Campo Grande.

