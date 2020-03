Pacote de Reinaldo é o maior da história

O governador Reinaldo Azambuja lançou na última sexta-feira (6) o pacote de obras do programa Governo Presente, com investimento na ordem de R$ 4.2 bilhões que vão beneficiar todas as regiões de Mato Groso do Sul, em diversos setores, principalmente na infraestrutura, saúde, educação e segurança.

Reinaldo destacou que os investimentos serão para as prioridades elencadas pelas lideranças dos 79 municípios do Estado, durante as reuniões do programa que percorreu todas as regiões. “Democratizamos o debate nas reuniões e hoje podemos apresentar as entregas que serão feitas. Foi feito com esforço para chegar em um dia que você pode mostrar a população. Independente de bandeiras partidárias, todas as demandas serão atendidas”, afirmou.

Durante seu discurso, o governador também destacou que no total de valor a ser aplicado, não há “um centavo de empréstimo”. “É dinheiro de recursos próprios, possibilitados muito pela coragem da Assembleia que votaram para que pudéssemos ampliar os recursos do Fundersul, as reformas estruturantes, administrativa, previdenciária e teto de gastos, foram estruturas reformadas que deram capacidade da gente fazer gestão”, relembrou. Reinaldo agradeceu ao apoio da bancada federal e concluiu que nenhuma cidade ficará sem ter investimento em áreas prioritárias.

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, prestigiou o lançamento. "Estou aqui para aplaudir o governo que coloca 4 bi nos 79 municípios de MS. Hoje é uma noite de comemoração, estamos convivendo dias complicados na nossa economia (Brasil), que começa a deslanchar, e Mato Grosso do Sul trás empregos para o estado. Lá no ministério da agricultura temos um olhar especial para MS, principalmente para a agricultura familiar”, disse.

Foram catalogadas 907 demandas que serão atendidas durante o triênio 2020-2022. Na área de infraestrutura, novas rodovias com um total de 1 mil quilômetro de pavimento. 950 quilômetros de restauração de rodovias, obras de infraestrutura urbana nas cidades, substituição de pontes entre outras benfeitorias que vão melhorar a vida dos sul-mato-grossenses. Duas obras que se destacam com uso do recurso do pacote são: o novo acesso às Moreninhas e revitalização da avenida Mato Grosso.

No setor da saúde, o investimento permitirá sete reformas no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, além da construção do Centro de Reabilitação Estadual e aquisição de equipamentos hospitalares na unidade que está instalada em Campo Grande.

Saindo de Campo Grande, as enfermarias cirúrgicas do Hospital Regional de Ponta Porã serão ampliadas e serão adquiridos novos equipamentos. A Santa Casa de Corumbá, o Hospital Municipal de Bodoquena, o Hospital Regional Marechal Rondon, em Jardim, e o Hospital Beneficente São Mateus, de Caarapó, serão reformados e ampliados. Ainda serão construídos, os Hospitais Regionais de Três Lagoas e Dourados, o Centro de Diagnóstico e Centro de Especialidades Médicas da Grande Dourados e serão adquiridos equipamentos para o Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados.

Na área da educação, o governo investirá na estruturação das escolas e na ampliação do ensino em tempo integral. Atualmente, 54 escolas estão funcionando em tempo integral no Estado. A estimativa é que até 2022 sejam 180 em funcionamento. Os benefícios nas escolas vão para todas as regiões com instalação de monitoramento eletrônico, aquisição de laboratórios móveis, chromebook, implementação do sistema de acompanhamento escolar Educa MS, reformas, renovação de parque tecnológico das secretarias escolares, aquisição de móveis, utensílios e ônibus escolares e implantação do Programa Alfabetização de Crianças, tudo de acordo com a necessidade que cada unidade escolar apresentou.

Na segurança pública, os investimentos vão para a aquisição de viaturas, armamentos, munições, computadores e imobiliários para forças de seguranças. Prédios serão reformados e outros serão construídos.

Avanço para a economia, prevê Longen

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sergio Longen, destacou que o pacote de investimentos de Reinaldo vai impactar de forma positiva a economia do Estado.

“Entendo que nós estamos há tempos esperando por investimentos por parte da máquina pública, pois temos comemorado o avanço da economia do Estado em vários setores, como na indústria, por exemplo, mas a gente sentia falta dessa contrapartida. Então, neste momento de instabilidade, o Governo do Estado vem de uma forma bem positiva mostrar uma capacidade de investimentos satisfatória e que atende as demandas de todos os 79 municípios sul-mato-grossenses”, declarou o presidente da Fiems.





Caravina exalta parceria institucional com o governo



Para o presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, o governador tem medido esforços para implementar ações que beneficiam diretamente os municípios do interior.

“O governador vem demonstrando, na prática, que faz um governo municipalista, tratando os municípios com proximidade. Atualmente, os

municípios estão em situação financeira complica e os gestos e apoios do Governo do Estado estão sendo muito importantes em momentos difíceis da economia nacional”, enfatiza o dirigente municipalista.

