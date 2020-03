Pacote de Reinaldo trará avanço, diz Longen

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS), Sergio Longen, afirmou nesta sexta-feira (6), que o investimento da ordem de R$ 4,2 bilhões, que será anunciado pelo governador Reinaldo Azambuja trará um avanço significativo para a economia do Estado.

Reinaldo lançará um pacote de obras nesta sexta, resultado de reuniões com lideranças de todos os municípios de MS. “Entendo que nós estamos há tempos esperando por investimentos por parte da máquina pública, pois temos comemorando o avanço da economia do Estado em vários setores, como na indústria, por exemplo, mas a gente sentia falta dessa contrapartida. Então, neste momento de instabilidade, o Governo do Estado vem de uma forma bem positiva mostrar uma capacidade de investimentos satisfatória e que atende as demandas de todos os 79 municípios sul-mato-grossenses”, declarou o presidente da Fiems.

Sérgio Longen acrescenta que tem visitado muitos municípios de Mato Grosso do Sul e conversado com vários prefeitos e muitos empresários e todos estão ansiosos para o início desses investimentos do Governo do Estado, que, em grande parte, estarão voltados para a infraestrutura estadual.

“Investimentos em infraestrutura, como estradas e pontes, acabam impactando positivamente na produção. É significativo o volume de investimentos que o Governo fará e nós ficamos felizes em ver que os altos impostos pagos estão tendo o destino certo”, reforçou.

Deixe seu Comentário

Leia Também