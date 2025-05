Padre recusa batizado para bebês reborn e viraliza nas redes sociais

O padre Chrystian Shankar, da Diocese de Divinópolis, em Minas Gerais, viralizou nas redes sociais após uma publicação, feita neste sábado (17), onde diz que não irá realizar missas, batismos ou orações de libertação para bonecas reborn.

Na publicação, o sacerdote diz que situações do tipo devem ser tratadas por profissionais da saúde mental. “Essas situações devem ser encaminhadas ao psicólogo, psiquiatra ou, em último caso, ao fabricante da boneca”, escreveu o padre na publicação.

A fala acontece após um recente ‘boom’ nas publicações e conteúdos envolvendo as bonecas ultrarrealistas nas redes sociais, com algumas “mães” simulando partos e até mesmo levando as bonecas para hospitais.

Usuários reagiram de maneiras diversas na publicação, com alguns elogiando o padre. “Excelente Padre. Muita gente afastada de Deus e da cartela de Gadernal”, comentou uma internauta.

Outros, demonstraram indignação ao saberem que algumas pessoas estavam procurando o padre para pedir batizados das bonecas. “Eu to sem acreditar que tem gente indo procurar um padre pra batizar uma boneca”, comentou outra usuária.

