Padre some e manda mensagem a amigo com pedido de socorro

Um padre sumiu e enviou mensagem a amigo com pedido de socorro, na Paraíba. O Padre Gilmar, de 46 anos, da Paróquia de Santa Teresinha, no Alto Róger, em João Pessoa. está desaparecido desde as 11h30 desta terça-feira (13). Ele teria saído, conforme o vigário geral da Arquidiocese da Paraíba, Luís Júnior, para acompanhar um velório, mas não teria chegado ao local. Ele enviou uma mensagem de aplicativo WhatsApp para um irmão da igreja, pedindo socorro, por volta do meio-dia.

O amigo só visualizou a mensagem às 15h, e desde então, os amigos estão em busca do padre, que não foi localizado.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia de Homicídios de João Pessoa. A Polícia Civil está em busca da vítima, tentando rastrear o celular e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que ele estava, que é da paróquia, passou por volta de 12h pela BR-101, com sentido para Recife.

