Pagamento do IPVA de janeiro de 2023 pode ser parcelado em até 12X

As datas para o pagamento do IPVA variam de acordo com o final da placa de cada veículo. A Zapay, startup de tecnologia traz informações sobre o calendário de pagamento no Mato Grosso do Sul e como pagar esse tributo com a possibilidade de parcelamento em até 12x.

Em Mato Grosso do Sul, a data de pagamento do imposto vence no dia 31 de janeiro. O condutor que decidir pagar à vista terá um desconto de 15%, por isso, deve pagar até dia 31 de janeiro. Há também a opção de pagar parcelado em até 4 vezes. Os débitos podem ser pagos em agências lotéricas ou em bancos tradicionais. É possível utilizar o internet banking, débito agendado, aplicativos bancários ou nos terminais de autoatendimento.

No site ou app da Zapay também é possível consultar e pagar o IPVA, com opções de parcelamento em até 12x. A Zapay é credenciada junto à Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN).

“A Zapay oferece uma solução rápida e totalmente segura, permitindo que o motorista possa regularizar sua situação e quitar outros débitos veiculares, inclusive os já vencidos, para circular tranquilamente com o automóvel regularizado", explica Adalberto Da Pieve, CMO da Zapay.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também