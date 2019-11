Pagamento do PIS/Pasep começa nesta quinta-feira

Saiba Mais Geral PIS/Pasep: Caixa e BB começam nova fase de pagamento

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil iniciam nesta quinta-feira (14), o pagamento dos programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) do calendário 2019/2020, para beneficiáros nascidos em novembro e servidores públicos com final de inscrição 04.

Os titulares que possuem conta individual na Caixa com cadastro atualizado receberam o crédito automático antecipado na última terça-feira (12).

Os pagamentos são disponibilizados de forma escalonada conforme o mês de nascimento do trabalhador.

Os primeiros a receber o abono foram os nascidos em julho, no caso dos trabalhadores da iniciativa privada. Quanto aos servidores públicos, os que têm inscrição iniciada em zero.

Os trabalhadores que nasceram até dezembro recebem o PIS ainda este ano. Os nascidos entre janeiro e junho terão o recurso disponível para saque em 2020.

Os servidores públicos com o dígito final de inscrição do Pasep de 0 e 4 também recebem este ano. Já no caso das inscrições com o final entre 5 e 9, o pagamento será no próximo ano.

O limite para saque dos recursos do exercício 2019/2020 será no dia 30 de junho de 2020. Confira o calendário:





