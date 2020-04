Pagode ou Sertanejo? Lives de Bruno e Marrone e Péricles animam o "Fique em Casa"

A tão esperada live da dupla Bruno e Marrone e do Péricles acontecem nesta quinta-feira (9) no canal de YouTube de cada artista.

A live do pagodeiro será às 19h (horário de MS) e os fãs também poderão enviar sugestões do que querem ouvir através das redes sociais do cantor e pelos mesmos canais, os fãs também podem enviar perguntas ao Péricles.

Já em seguida, a live da dupla sertaneja será às 20h (horário de MS) e os fãs poderão sugerir as músicas do show online através das redes sociais. Segundo a dupla sertaneja, a renda obtida com a live será doada para instituições de caridade.

A dupla Pedro Paulo & Alex, conhecida como PPA, ,o sertanejo Jonas Esticado e o Dj Pedro Sampaio também farão lives às 19h (horário de MS) nos respectivos canais deles no YouTube.

Das principais que já aconteceram, estão os dos sertanejos Gustavo Lima e Jorge & Mateus, que bateram recordes de audiência. Primeiro Gustavo, com a transmissão chegou a 750 mil conexões simultâneas. Depois, veio Jorge & Mateus, que bateram a marca de 3,1 milhões de acessos simultâneos e Marília Mendonça que reuniu 3,2 milhões de pessoas na live exibida nessa quinta-feira (8).

Lives que acontecerão até domingo (12):

Sexta-feira (10)

20h - Marcos e Belutti no canal da dupla no YouTube

20h - KLB no canal da banda no YouTube, perfil no Instagram e no Facebook

Sábado (11)

17h - Jads e Jadson no canal da dupla no YouTube

17h - Dennis Dj no canal dele no YouTube

20h - Gusttavo Lima no canal dele no YouTube

Domingo (12)

00h - Valesca Popozuda no perfil dela no Instagram

15h - Festival Fome de Música com Alok, Ludmilla, Xand Avião e mais, pelo perfil do projeto no Instagram

16h - Turma do Pagode no canal da banda no YouTube

20h - Zé Neto e Cristiano no canal da dupla no YouTube

20h - Michel Teló no Youtube e Instagram

