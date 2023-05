Pai diz que filho de 2 anos foi agredido em creche do Nova Lima

Um menino, de apenas 2 anos, precisou ser hospitalizado após uma confusão dentro da EMEI Regina Vitorazzi Sebben, localizada no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a última segunda-feira (15), no entanto, a SEMED (Secretária Municipal de Educação) informou que a criança teria "caído de mau jeito após ter a camiseta puxada por um colega de turma".

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, a criança acabou passando por uma cirurgia na Santa Casa, pois estava com uma fratura no cotovelo. À reportagem, o pai do aluno, João Francisco Thaines, de 41 anos, informou que foi buscar o filho normal, como sempre faz. Porém, ficou um certo tempo esperando no portão da instituição até ser chamado para ir à sala da coordenação.

Ao entrar, viu seu filho chorando e com o braço inchado. De imediato, ele ligou para o Corpo de Bombeiros que atendeu e encaminhou o menor até o hospital, onde ficou por dois dias. "A coordenadora falou que ele foi agredido por um colega de sala. Fiquei 50 minutos esperando pra trazerem ele. Foi um negócio meio esquisito, porque quando bati o olho já sabia que estava quebrado e ela tentando dizer que ele só havia torcido o cotovelo".

Ainda durante a conversa, o pai do menino disse que não é a primeira vez que assina atas por causa de agressões contra o filho. No dia 26 de abril, o pequeno voltou para casa com o rosto arranhado após esbarrar em um coleguinha durante uma atividade de dança. Já no dia seguinte, 27 de abril, a criança voltou para casa com um novo arranhão no rosto, desta vez teria se ferido ao 'brincar no tanque de areia'.

Preocupado, João disse procurar por repostas para entender direito o que teria acontecido. "Pra mim tem alguma coisa mal contada nessa história, algo que não bate. Porque não existe uma criança de 2 anos empurrar a outra com tanta força a ponto de quebrar um cotovelo do jeito que o dele ta quebrado. Hoje em dia vemos tantas maldades contra crianças que é assustador pensar que pode acontecer com nosso filho", finaliza.

O pequeno chegou a ficar internado e passar por cirurgia, para que dois pinos fossem colocados em seu cotovelo. Apesar do susto, o estado de saúde dele é considerado bom e vem se recuperando bem. O menino recebeu alta na noite de ontem (16) e está em casa com a família.

Um boletim de ocorrência está sendo registrado na tarde desta quarta-feira (17) na DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

O JD1 Notícias procurou a assessoria da SEMED (Secretária Municipal de Educação) e foi informado que o menino teria caído de mau jeito sobre o cotovelo ao sair do banheiro, pois sua camiseta teria sido puxada por um coleguinha. Confira:

“Na última segunda-feira (15) no horário da saída (16h30), as crianças do grupo 2 a qual o aluno faz parte, saíam do banheiro quando um dos alunos puxou a camiseta do menino que caiu de mau jeito em cima do cotovelo. O pai só não foi avisado porque ele já estava na frente da Emei esperando pela saída do filho.

A coordenadora ofereceu levar o aluno e o pai ao pronto-socorro, mas o homem recusou ajuda da escola. O caso foi registrado em ata e o documento assinado pelo pai do aluno.”

