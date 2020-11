Pai que iria reencontrar filhos após 23 anos, morre ao colidir contra caminhão na BR-262

O motociclista Josenir Moreira da Silva, conhecido como "Ceará", iria reencontrar os filhos depois de 23 anos, mas acabou morrendo nesta quinta-feira (26), após colidir com um caminhão, na BR-262, na região do Salobra, que é distrito de Miranda, que fica a 208 km de Campo Grande.

"Ceará" morava no povoado, ele estava pilotando uma motocicleta modelo Fan quando houve a batida em uma curva, a cerca de 20 quilômetros do distrito. Ele foi reconhecido por moradores da região. O motorista do caminhão deixou o local do acidente antes da chegada da Polícia Civil, conforme informou o portal O Pantaneiro.

A polícia teria conseguido entrar em contato com o suspeito, que falou que fugiu por que ficou com medo de represálias. O local do acidente não foi preservado e também não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

Reencontro que não houve

A filha, Ana Flavia de Lima Silva contou que ela e os irmãos localizaram Josenir Moreira da Silva, há cerca de dois meses. Ana disse que o pai deixou o estado cearense há 23 anos. “Fazia tempo que procurávamos ele, há dois meses tínhamos conseguido entrar em contato. Estava com a passagem comprada para vir para o Ceará. Ele ia chegar na próxima terça-feira”, lamenta.

Conforme o site O Pantaneiro, a filha conta que conseguiu localizar o pai através de um grande amigo dele, que também mora em Salobra. “A gente encontrou ele através de um rapaz que passou a informação, era um grande amigo dele. Foi ele quem cuidou de tudo, do acidente, do funeral. Acredito que ele também sentiu muito a perda”.

Deixe seu Comentário

Leia Também