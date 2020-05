Pais vendem rifa para arrecadar R$ 23 mil em 15 dias e pagar cirurgia de bebê

Flávio Cazuza e Pollyana Cazuza, papais da pequena Zoe Cazuza, de 3 anos, estão vendendo uma rifa para arrecadar R$ 23 mil em 15 dias e custear a cirurgia para retirada de um tumor da cabeça da pequena.

Zoe possue um tumor de 5cm, do tamanho de um ovo de galinho segundo o casal, e precisa fazer a retirada com um procedimento feito através de neuronavegação.

Polly acrescentou ao JD1 Notícias que está chocada com o mover das pessoas. "Estamos surpresos, gratos, emocionados com o quanto Deus ta fazendo através de cada um...nao só com a ajuda financeira mas com as orações, os relatos, a ajuda, o mover...é algo que realmente só Deus poderia fazer".

Quem quiser ajudar é só adquirir a rifa no valor de R$ 10, com prêmio de R$ 400 reais em um voucher na Anita, pelo WhatsApp dos celulares: (67) 99166-7003 e (67) 99104-7386.

Ou pela vaquinha online.

