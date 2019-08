Palestra orienta gestores da reme para a implentacão da Base Nacional Curricular

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Para que a implementação da base Nacional Comum Curricular homologada em 2017, seja realizada nas unidades escolares de forma adequada às determinações técnicas do documento, diretores e diretores-adjuntos da Rede Municipal de Ensino (Reme) participaram, na última quarta-feira (7), de palestra que teve como foco subsidiar os profissionais de forma correta.

A palestra foi ministrada pela professora doutora da UFMS, Fabiany de Cássia Tavares Silva, e integra o programa de formação continuada “Gestão Escolar no Caminho de uma Educação Pública de Qualidade”, criado pela Superintendência de Gestão e Normas, por meio da Gerência de Gestão da Educação Básica com o objetivo de fortalecer a atuação dos gestores da Reme, fornecendo subsídios teóricos e metodológicos para a implementação da BNCC nas escolas.

De acordo com a técnica pedagógica Christiane Caetano Martins Fernandes, o programa de formação, que teve início ano passado, tem como foco este ano, a realização de um estudo formativo sobre a BNCC tendo em vista a sua necessária implementação até 2020, de acordo com determinação do MEC, “se faz necessária essa discussão sobre como se dá a organização desse documento”, enfatizou.

A formação continuada é composta por quatro unidades temáticas, que já discutiram temas como o conceito de qualidade na educação, currículo e gestão escolar e avaliação e qualidade na educação. Cada módulo da capacitação é formado de três momentos: palestras, estudo teórico e oficinas com técnicos da Gerência de Gestão da Educação Básica, que utilizarão os temas das palestras para desenvolver as atividades práticas. As formações continuadas realizadas pela Semed seguem os preceitos da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que busca a capacitação contínua dos profissionais.

