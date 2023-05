Palmirinha, apresentadora e cozinheira, morre aos 91 anos

A apresentadora Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, morreu neste domingo (7), aos 91 anos. Segundo familiares postaram nas redes sociais, ela teve um agravamento de problemas renais crônicos.

"A família, consternada e inconsolável, comunica o falecimento de Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, aos 91 anos, ocorrido hoje, 7 de maio, às 11h20 em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos. Ela estava internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde o dia 11 de abril", afirmou o post na conta oficial dela.

Em 2020, a apresentadora foi internada três vezes em menos de dois meses. Em outubro, ela tratou uma infecção urinária e, no início de dezembro, devido a uma baixa de sódio no sangue, foi internada na UTI. No final daquele mês, precisou voltar ao hospital por causa de mais uma infecção urinária.

Trajetória

Palmirinha marcou a história da TV brasileira com suas participações em programas culinários.

Ela foi revelada pela apresentadora Ana Maria Braga, ao participar do programa "Note e Anote", da TV Record, fazendo receitas caseiras. Atuou como colaboradora da atração por mais de cinco anos.

Em 2019, 20 anos depois do início da parceria com Ana Maria, Palmirinha foi convidada para participar do programa "Mais Você".

