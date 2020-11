Pandemia e período eleitoral não comprometeram trabalho na Assembleia

Os riscos à Saúde Pública trazidos pela pandemia do novo coronavírus e o período eleitoral, que antecede as eleições municipais no domingo (15), não comprometeram a atuação produtiva da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (MS), muito pelo contrário.

Durante entrevista logo após a última sessão plenária da semana, na quinta-feira (12), o presidente Paulo Corrêa (PSDB) lembrou dos desafios e do aprendizado dos últimos meses, que garantiram a produtividade parlamentar na Casa de Leis. "Aprendemos a lidar com a sessão online, depois com a sessão mista [com parte dos deputados no plenário Deputado Júlio Maia e os demais participando remotamente] e não abrimos ao público na pandemia, como uma das medidas para evitar a proliferação da Covid-19", explicou.

Paulo Corrêa ressaltou que a participação dos deputados estaduais fez a diferença. "Quero registrar como uma vitória muito grande desta Legislatura que todos os deputados garantiram quórum para a votação de projetos de interesse do Estado e das pessoas, mesmo no período eleitoral, e isso é inédito", afirmou. "Possibilita, por exemplo, que um deputado esteja fora da Casa, entrando pelo Zoom [aplicativo], para poder fazer a votação de um projeto importante, como foi feito hoje", complementou o presidente, referindo-se ao projeto que viabiliza a negociação da dívida do Estado.

O presidente lembrou que a proposta foi apreciada em regime de urgência durante a sessão ordinária, sem a necessidade da convocação de extraordinárias, por exemplo, o que garantiu a agilidade na aprovação do projeto do Poder Executivo. "Quero parabenizar a todos os deputados, é um trabalho conjunto", ressaltou.

ALEMS presente

As sessões plenárias, já transmitidas pela TV e Rádio ALEMS e pelo Site da Casa de Leis, passaram a ser remotas no dia 7 de abril deste ano, como uma das medidas de biossegurança adotadas no Parlamento Estadual devido à incidência da pandemia do coronarívus em Mato Grosso do Sul.

Desde então, foram realizadas sessões para votação de projetos, reuniões da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), bem como audiências públicas e reuniões de trabalho de comissões e frentes parlamentares.

"Agradeço a todos os nossos servidores. Estamos trabalhando com cerca de 30% dos servidores na Casa, que não têm comorbidades e que foram avaliados por nossos médicos, o que garantiu que não estão no grupo de risco. Ou seja, a nossa Casa está funcionando e isso é uma coisa para comemorarmos. Como presidente da Assembleia, estou orgulhoso de estar trabalhando e prestando um serviço para o meu Estado de Mato Grosso do Sul", finalizou Paulo Corrêa.

Serviço

As sessões ordinárias acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, com parte dos parlamentares no Plenário Deputado Júlio Maia, seguindo as normas de biossegurança necessárias, e o restante de forma remota. As sessões mistas da Casa de Leis são transmitidas ao vivo pelo canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook, Rádio ALEMS e aplicativo Assembleia MS (Android/iOS).

