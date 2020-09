Pantanal: Maior refúgio de onças-pintadas no mundo teve 85% da área queimada

Sarah Chaves, com informações do G1

O Parque Estadual Encontro das Águas, em Cuiabá que detém a maior concentração de onças-pintadas do mundo, teve 85% da sua área consumida pelas queimadas. Segundo o Instituto Centro Vida (ICV), os incêndios destruíram uma área de 92 mil hectares do parque, que tem 108 mil hectares

A localidade recebe turistas do país e do exterior que procuram o parque para fazer a observação de onças-pintadas durante passeios de barco.

De acordo com análise do ICV, as onc?as-pintadas, que ja? são ameac?adas de extinc?a?o, agora tambe?m sa?o ameac?adas pelas queimadas que esta?o acontecendo em todo o estado. Ainda não se sabe quantos animais já morreram em consequência dos incêndios.

O governo decretou situação de emergência em Mato Grosso por causa dos incêndios florestais. O decreto irá valer por 90 dias, podendo ser prorrogado.

Queimadas

As queimadas aumentaram no Pantanal a partir de julho, quando a estiagem ficou ainda mais intensa. Os dias estão tão secos que o clima fica parecido ao de um deserto, com umidade abaixo dos 10%. Mas o problema não é só o clima.

Segundo perícia do Corpo de Bombeiros, as chamas vieram de fazendas que estão próximas e que foram queimadas de forma criminosa, intencional. Uma reserva particular teve metade da área de mais 100 mil hectares destruída.

