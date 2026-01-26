Menu
Menu Busca terça, 27 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Geral

Pantanal: número de focos de incêndio dobra e bombeiros reforçam combate

Só esse ano, 69 focos ativos já foram registrados em Mato Grosso do Sul

26 janeiro 2026 - 18h50Taynara Menezes

O Pantanal de Mato Grosso do Sul registrou 69 focos de incêndio entre 1º e 26 de janeiro de 2026, quase o dobro do mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 34 pontos de calor, de acordo com dados do BDQueimadas. O aumento acende o alerta para a região, que ainda enfrenta os efeitos da vegetação recuperada após os incêndios de 2024 e um período prolongado de seca.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul reforça o combate direto às chamas, atuando em áreas próximas ao Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, ao norte da Serra de Bodoquena, além de Nabileque e da região norte do município de Corumbá, próximo ao Rio Paraguai.

Segundo o subdiretor da Diretoria de Proteção Ambiental (DPA), major Eduardo Rachid Teixeira, a operação combina o trabalho em campo com planejamento estratégico. “Enquanto uma frente combate os focos diretamente, outra organiza a atuação futura e integra ações com órgãos ambientais estaduais e federais, garantindo resposta rápida e eficiente”, explica.

O combate é apoiado por aeronaves Air Tractor, que realizam sobrevoos para identificar focos e direcionar equipes em solo, estratégia fundamental para reduzir a propagação do fogo.

Desde 2024, considerado o pior ano de incêndios na história do estado, Mato Grosso do Sul intensificou ações estruturantes, como a criação de Bases Avançadas, reforço logístico e integração entre órgãos ambientais. Em 2025, essas medidas resultaram na redução expressiva do número de focos e da área queimada: de mais de 2,3 milhões de hectares em 2024 para 202.678 hectares no ano seguinte.

Com a continuidade dessas ações, as autoridades estaduais reforçam que estão preparadas para enfrentar os desafios da temporada de 2026, mantendo alerta constante e capacidade de resposta para preservar o Pantanal.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Com metas até 2030, segurança de MS traça plano estratégico priorizando ações integradas
Geral
Com metas até 2030, segurança de MS traça plano estratégico priorizando ações integradas
 Ford Fusion AWD GTDI 2013/2014, com lance inicial de R$ 17.352,00
Geral
Leilão do Detran-MS tem veículos com lances a partir de R$ 3,1 mil; confira
Foto: Ilustrativa / Jefferson Rudy/Agência Senado
Justiça
Locadora de carro é condenada por reter caução de cliente em Campo Grande
Foto: Ilustrativa -
Justiça
Juiz aponta 'desorganização' e manda sequestrar R$ 301 mil da prefeitura para cirurgia
O incêndio aconteceu na última quinta (22)
Cidade
Família precisa de ajuda para recomeçar após incêndio que atingiu sobrado no Nova Lima
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Justiça
Justiça manda prefeitura de Campo Grande nomear médica aprovada em concurso de 2019
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Cidade
ADVI afirma à Justiça que prefeitura concentrou aumento da taxa do lixo em regiões periféricas
15&ordm; Batalhão de Polícia Militar - Foto: Divulgação
Polícia
Com atuação em três municípios, 15º BPM apresenta resultados operacionais de 2025
Foto: Divulgação / MPMS / Laudo de vistoria
Polícia
Fazenda em Bonito entra na mira do MPMS por limpeza de pastagem com fogo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Transparência
MPMS firma cooperação com MP do Rio Grande do Sul para uso de sistema de investigação

Mais Lidas

Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
Polícia
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
Rosana foi brutalmente assassinada
Polícia
Antes de ser preso, feminicida de Rosana disse que 'tomaria chá de camomila' em Corumbá
Imagens da ação criminosa
Polícia
Trio é indiciado por furto de R$ 35 mil em atacadão de Dourados