Papa apresenta "boa resposta" ao tratamento, mas prognÃ³stico segue cauteloso

O boletim de saúde do papa Francisco, divulgado pelo Vaticano neste sábado (8), informou que o pontífice está apresentando uma “boa resposta” ao seu tratamento hospital para uma pneumonia dupla, e que sua condição geral está melhorando gradualmente.

"A condição clínica do Santo Padre nos últimos dias permaneceu estável e, consequentemente, indica uma boa resposta ao tratamento", disse o mais recente boletim.

Com 88 anos, Francisco está internado desde 14 de fevereiro no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, após ser atendido com falta de ar e ser descoberta uma infecção respiratória grave, com um quadro de pneumonia bilateral, que exigiu constante evolução do tratamento pela equipe médica.

No entanto, mesmo apresentando “uma leve e gradual melhora" na condição, os médicos ainda mantêm um prognóstico cauteloso "a fim de garantir que essas melhoras iniciais continuem nos próximos dias”.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também