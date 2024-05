Papa diz que igreja abençoa gays, mas não a união homoafetiva

O papa Francisco afirmou, nesta segunda-feira (20), que a Igreja Católica abençoa a todos, incluindo homossexuais, mas reforçou que a instituição não aprova nem abençoa uniões homoafetivas.

"O que eu permiti não era abençoar a união. Isso não pode ser feito porque isso não é o sacramento. Não posso. O Senhor fez assim. Porém, abençoar cada pessoa, sim, já que bênção é para todos", disse o pontífice.

Francisco ainda afirmou que abençoar uma união de pessoas do mesmo sexo “vai contra o direito dado e a lei da Igreja”, mas apontou que a homossexualidade é uma “condição humana”.

Além dos comentários sobre uniões entre pessoas do mesmo sexo, o papa comentou sobre imigrações e fechamento de fronteiras. "Isso é uma loucura. Pura loucura. Fechar a fronteira e deixá-los lá é uma loucura. O migrante deve ser acolhido", afirmou.

