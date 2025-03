Papa estÃ¡ estÃ¡vel e sai da ventilaÃ§Ã£o mecÃ¢nica

A mais recente atualização do estado de saúde do papa Francisco pelo Vaticano, divulgado nesta segunda-feira (3), detalha que o pontífice se manteve “estável” e não precisou de ventilação mecânica não invasiva nas últimas horas.

Segundo o documento, o papa "não precisou de ventilação mecânica não invasiva, mas apenas de oxigenoterapia de alto fluxo". Na última sexta-feira (28), ele enfrentou uma crise respiratória com episódio de vômito, o que fez com ele precisasse de ventilação mecânica não invasiva.

Apesar disso, o Vaticano ressalta que o estado de saúde do papa ainda é "complexo" e o prognóstico segue "reservado".

O pontífice está internado no desde 14 de fevereiro no no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, devido a uma bronquite com infecção polimicrobiana, acompanhada de pneumonia bilateral.

