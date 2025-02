Papa Francisco agradece pedidos de melhora de fiéis

Após apresentar uma piora em seu quadro de saúde no sábado (22), o papa Francisco se pronunciou em seu perfil oficial no X, antigo Twitter, agradecendo as mensagens de carinho e desenhos feitos por crianças nos últimos dias.

“Nestes dias recebi muitas mensagens de afeto e fiquei particularmente tocado com as cartas e os desenhos das crianças. Obrigado por essa proximidade e pelas orações de conforto que recebi do mundo inteiro!”, disse a publicação.

O estado de saúde do pontífice permanece “critico”, conforme última atualização do Vaticano no sábado. Em comunicado divulgado neste domingo (23), foi informado que ele teve uma noite de sono tranquila.

Francisco está internado no hospital universitário católico Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, quando apresentou dificuldade para respirar por vários dias. Desde a internação, ele foi diagnosticado com uma pneumonia dupla.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também