Papa Francisco faz primeira aparição pública depois de alta hospitalar

O papa Francisco fez, neste domingo (6), sua primeira aparição pública desde que recebeu alta hospitalar há duas semanas, após passar por um tratamento extensivo para cuidar de um quadro de pneumonia.

O pontífice não era visto em público desde 23 de março, antes de deixar o hospital em que passou mais de cinco semanas internado. Em sua primeira aparição, ele entrou na Praça de São Pedro em uma cadeira de rodas.

Em uma ação não anunciado, o papa foi à praça pouco antes do meio-dia, no final da celebração de uma missa para o ano do Jubileu da Igreja Católica, e ao chegar na frente do altar principal, acenou para a multidão antes de falar brevemente.

"Feliz domingo para todos", disse o papa. “Muito obrigado”, completou, se referindo ao apoio que vem recebido dos fieis.

