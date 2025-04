Papa Francisco morreu de derrame e insuficiência cardíaca, diz Vaticano

O Papa Francisco morreu na manhã desta segunda-feira (21), aos 88 anos, em decorrência de um derrame e insuficiência cardíaca irreversível. A informação foi confirmada pelo médico do Vaticano, Andrea Arcangeli, por meio de uma certidão de óbito divulgada oficialmente.

De acordo com o documento, o pontífice entrou em coma antes de falecer. O argentino Jorge Mario Bergoglio, primeiro papa latino-americano da história, ocupava o cargo desde março de 2013 e era o 266º líder da Igreja Católica.

Reconhecido por seu carisma, postura reformista e defesa dos mais pobres, Francisco marcou seu papado por uma busca constante por diálogo inter-religioso, justiça social e por uma Igreja mais próxima das pessoas.

