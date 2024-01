Papa Francisco pede a proibição de barrigas de aluguel

Durante um discurso para diplomatas credenciados pelo Vaticano nesta segunda-feira (8), o papa Francisco pediu pela proibição global da barriga de aluguel, prática que ele chamou de “deplorável” e classificou como uma grave violação da dignidade da mulher e da criança.

“Considero deplorável a prática da chamada maternidade por barriga de aluguel, que representa uma grave violação da dignidade da mulher e da criança, com base na exploração de situações de necessidades materiais da mãe”, disse o pontífice. “Consequentemente, expresso minha esperança em um esforço da comunidade internacional para proibir essa prática universalmente”, finalizou o papa.

Além de condenar a prática, Francisco também criticou a teoria de gênero, que defende que o gênero é mais fluído e complexo que as definições binárias de masculino e feminino. O papa classificou a teoria como “extremamente perigosa, pois cancela as diferenças em sua pretensão de tornar todos iguais”.

As duas falas do papa foram apontadas como ataques à comunidade LGBTQIA+, já que a prática da barriga de aluguel é frequentemente utilizada por casais homoafetivos que desejam ter filhos, mas não estão dispostos a adotar.

