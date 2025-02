Papa Francisco sofreu "rápido agravamento", informa Vaticano

O Vaticano divulgou, nesta sexta-feira (28), o novo boletim médico do papa Francisco, que apontou para um agravamento repentino da saúde do pontífice após ele apresentar um taque isolado de broncoespasmo, que ocasionou um episódio de vômitos por inalação e uma piora no quadro respiratório.

““No início da tarde de hoje, após uma manhã alternando fisioterapia respiratória com oração na capela, o Santo Padre apresentou uma crise isolada de broncoespasmo, que, no entanto, causou um episódio de vômito com inalação e um rápido agravamento do quadro respiratório”, informou o boletim, que segue com o prognóstico reservado sobre a saúde do papa.

Devido à piora repentina, o pontífice precisou ser submetido à ventilação mecânica não invasiva, ou seja, não precisou ser intubado. "O Santo Padre foi prontamente submetido a broncoaspiração e iniciou ventilação mecânica não invasiva, com uma boa resposta nas trocas gasosas", informou.

Internado no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, o papa foi diagnosticado com um quadro de pneumonia bilateral e precisou passar por uma transfusão de sangue, além de apresentar um quadro de insuficiência renal leve.

Apesar de tudo, o papa permanece em uma poltrona e foi informado sobre as orações com pedidos de recuperação de sua saúde.

“Ele está na poltrona e é informado sobre as muitas iniciativas de oração que estão sendo organizadas pela sua recuperação. O humor do papa é bom”, informou o Vaticano.

