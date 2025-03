Papa Francisco tem "leve melhora" e estÃ¡ estÃ¡vel

A Sala de Imprensa da Santa Sé, o principal canal de notícias do Vaticano, divulgou nesta terça-feira (11) que o papa Francisco teve uma “leve melhora” em seu estado de saúde, e que segue o tratamento com oxigenação de alto fluxo.

No boletim, os médicos afirmaram que o quadro do papa permanece estável, mas que ele ainda é considerado estável. “Os médicos confirmaram que seu quadro clínico permanece estável, com pequenas melhorias, embora ainda seja considerado complexo”, diz trecho do comunicado.

O Vaticano ainda detalha que, dada as pequenas melhorias, não foi possível divulgar até o momento um boletim médico detalhado sobre o estado de saúde atual do papa.

