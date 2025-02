Papa Francisco tem noite tranquila no domingo após piora no quadro de saúde

Em comunicado emitido na manhã deste domingo (23), o Vaticano informou que o papa Francisco segue internado, mas que teve uma noite tranquila e de repouso. No sábado (22), o quadro de saúde dele foi classificado como “crítico”.

No sábado, o Vaticano informou que ele havia sofrido uma “crise respiratória prolongada semelhante à asma” e precisou passar por transfusões de sangue devido um quadro de plaquetopenia.

O pontífice, que tem 88 anos, está internado no hospital universitário católico Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, quando apresentou dificuldade para respirar por vários dias. Desde a internação, ele foi diagnosticado com uma pneumonia dupla.

Em mensagem escrita para a oração habitual de domingo na Praça de São Pedro, Francisco afirmou que está continuando “confiantemente” com o tratamento hospitalar.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também