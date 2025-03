Papa Francisco tem piora e retorna para ventilaÃ§Ã£o mecÃ¢nica

O Vaticano divulgou, na tarde desta segunda-feira (3), uma nova atualização sobre o estado de saúde do papa Francisco, que passou por dois episódios de insuficiência respiratória aguda.

Segundo o Vaticano, os episódios foram causados por acúmulo significativo de muco endobrônquico e consequente broncoespasmo, com a necessidade de aspiração das secreções abundantes.

“Foram então realizadas duas broncoscopias com necessidade de aspiração de secreções abundantes. À tarde, foi retomada a ventilação mecânica não invasiva. O Santo Padre sempre se manteve vigilante, orientado e colaborativo. O prognóstico permanece reservado”, informou o boletim médico do pontífice.

Com o mais recente episódio, os médicos do Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, onde o papa está internado desde 14 de fevereiro, optaram por retomar a ventilação mecânica não invasiva – quando o paciente não é intubado – do papa.

