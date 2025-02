Papa Francisco teve melhora, mas estado de saúde ainda é crítico

O Vaticano publicou um novo boletim médico sobre o estado de saúde do papa Francisco, internado desde 14 de fevereiro devido problemas respiratórios, que mostrou uma leve melhora na tarde desta segunda-feira (24).

“Ainda hoje não houve episódios de crises respiratórias asmáticas; alguns exames laboratoriais melhoraram”, disse trecho da nota sobre o estado de saúde do papa.

Segundo a nota, o pontífice teve uma "leve" falha nos rins que está sendo monitorada, mas que não é motivo de preocupação no momento. “O monitoramento de insuficiência renal leve não é uma preocupação. A oxigenoterapia continua, embora com fluxo e porcentagem de oxigênio ligeiramente reduzidos”, completa.

O papa já retornou parcialmente seus trabalhos pela tarde, e conversou por telefone com a paróquia de Gaza, no entanto, seu prognóstico ainda permanece reservado.

“Dada a complexidade do quadro clínico, os médicos prudentemente não estão divulgando um prognóstico ainda. Pela manhã recebeu a Eucaristia, enquanto à tarde retomou suas atividades laborais. À noite, ele ligou para o pároco de Gaza para expressar sua proximidade paterna. O Papa Francisco agradece a todo o povo de Deus que se reuniu nestes dias para rezar por sua saúde”, detalha o documento.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também