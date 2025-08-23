Menu
Papa Leão XIV nomeia frei como novo bispo da Diocese de Jardim

Atualmente Pedro Cesario é pároco em Umuarama

23 agosto 2025 - 15h49Sarah Chaves, com CNBB
Frei Pedro Cesário e papa Leão XIVFrei Pedro Cesário e papa Leão XIV   (Foto: Reprodução)

O frei Pedro Cesario Palma, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, atualmente pároco da paróquia São Francisco de Assis, na diocese de Umuarama (PR), onde também integra o Conselho Econômico e de Presbíteros foi nomeado pelo Papa Leão XIV nesta sexta-feira (22), como  novo bispo da diocese de Jardim, em Mato Grosso do Sul.

A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou saudação ao novo eleito para o episcopado: "Acolhemos, com alegria, a notícia de sua nomeação como novo Bispo da Diocese de Jardim, no Mato Grosso do Sul. Receba, como futuro membro desta Conferência Episcopal, nossos cumprimentos fraternos pela missão recebida, rogando a Deus que o conduza e inspire a realizar, com zelo pastoral e serviço amoroso, o encargo ora confiado. Nossa Senhora de Fátima, Padroeira da Diocese de Jardim, seja intercessora e advogada, assim como pediu instante e continuamente São Francisco de Assis à Mãe de misericórdia".

Informações biográficas
Frei Pedro Cesario Palma nasceu no dia 15 de agosto de 1961 em Lavrinha, município de Pinhalão (PR). É filho de José Palma e Maria de Jesus Palma.

Ingressou no Seminário em 1977, em Uraí (PR); recebeu o hábito capuchinho em 2 de fevereiro de 1987, em Almirante Tamandaré (PR), e emitiu os votos temporários no ano seguinte. Em 7 de abril de 1991, professou os votos perpétuos na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. A ordenação presbiteral foi aos 22 de fevereiro de 1992, das mãos de dom Conrado Walter, então bispo de Jacarezinho (PR).

Na Província do Paraná e Santa Catarina dos Capuchinhos, frei Pedro Cesario atuou como missionário popular; professor de Filosofia e Teologia; diretor do Seminário de Filosofia; mestre de aspirantes, postulantes e pós-noviços; vigário paroquial, pároco, superior local, secretário de formação inicial e permanente; secretário da pastoral; e cinco vezes como membro do Governo Provincial (conselheiro duas vezes, vigário provincial uma vez e ministro provincial duas vezes).

Atualmente é pároco da Paróquia São Francisco de Assis, na cidade de Umuarama (PR) e também membro do Conselho Econômico e de Presbíteros da Diocese de Umuarama (PR).

Além dos estudos de Filosofia e Teologia, frei Pedro é pós-graduado em Filosofia pela PUC-Minas, mestre em Teologia Fundamental pela Universidade Gregoriana de Roma e jornalista.

