Papa segue em fisioterapia respiratória e se recupera de cirurgia

O papa Francisco, internado desde a última quarta-feira (7) após a realização de uma cirurgia no Hospital Gemelli, em Roma, na Itália, segue fazendo fisioterapia respiratória e se recupera de uma cirurgia abdominal.

Segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira (13) pelo porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, o pontífice segue bem e “repousou bem durante a noite”.

“Os exames hematoquímicos aos quais foi submetido estão regulares; ele continua a fisioterapia respiratória. A manhã foi dedicada a atividades de trabalho alternadas com a leitura de textos”, afirmou o porta-voz no boletim.

Cirurgia

Na última quarta-feira (7) o papa foi submetido a uma laparotomia, procedimento de correção de uma laparocele, uma espécie de hérnia que se forma na cicatriz de uma cirurgia anterior, que no caso do líder católico, surgiu na deixada por uma operação no colón realizada em julho de 2021.

No caso do papa, a cirurgia foi necessária devido às obstruções intestinais que a laparocele estava causando, além de dores.

