Papa tem "ligeiras melhoras" em seu estado de saÃºde neste domingo

O Vaticano liberou, na tarde deste domingo (9), um novo boletim médico sobre o quadro de saúde do papa Francisco, onde detalha que o pontífice está tendo “ligeiras melhoras”, mas aponta que o quadro segue complexo.

“A dieta prescrita pelos médicos continua, incluindo também alimentos sólidos. O quadro, no entanto, continua complexo, o que obriga os médicos a manterem prudentemente um prognóstico reservado”, disse o Vaticano.

Em uma atualização na manhã deste domingo, o Vaticano informou que o papa teve uma “noite tranquila”, e que seguia descansando. No boletim de sábado (8), foi informado que Francisco apresentou uma “melhora gradual e leve”.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também