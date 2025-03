Papa tem mais uma "noite tranquila", informa Vaticano

O Vaticano informou neste domingo (9) que o papa Francisco teve outra “noite tranquila” e segue descansando, enquanto suas condições clínicas seguem estáveis.

No último boletim médico sobre a saúde do papa, divulgado no sábado (8), o Vaticano informou que ele demonstra uma “boa resposta ao tratamento”, e que ele vem apresentando uma melhoria gradual em sua saúde.

“As condições clínicas do Santo Padre permaneceram estáveis nos últimos dias e, consequentemente, demonstram uma boa resposta à terapia. Há, portanto, uma melhoria gradual e ligeira”, diz trecho do comunicado sobre a saúde do pontífice.

Um destaque sobre o mais recente boletim está em ele ser a primeira vez em que o Vaticano diz que ele está respondendo bem ao tratamento.

O papa não apresentou febre, as trocas gasosas melhoraram e os teste de “hematoquímicos e hemocrocitométricos são confirmados como estáveis”.

