Temporada de Natal inicia com chegada do Papai Noel à bordo do City Tour na Capital

As atrações da temporada natalina já começaram na Capital e foi marcada com a chegada do Papai Noel em um passeio de City Tour nesta sexta-feira (3). O passeio foi promovido pela Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) em parceria com o Shopping Campo Grande.

Além dos ajudantes do bom velhinho, 50 crianças de 7 a 11 anos do Instituto Manoel Bonifácio (IMB) também participaram do passeio. Com gorros vermelhos e muita animação, os pequenos auxiliaram o Papai Noel na missão de distribuir sorrisos e acenos durante o percurso.

As crianças também aproveitaram para fazer seus pedidos. Os eletrônicos como celular e vídeo games foram os campeões, junto de bolas de futebol e bonecas. Mas a maior realização foi certamente o momento mágico vivido. "Eu nunca tinha andado neste ônibus e nunca fui ao shopping. Eu estou amando", afirmou Samuel Batista, de 7 anos. "Esse passeio foi especial. Estava muito animado. Ganhamos camiseta, lanche, brincamos com o Papai Noel. Estou muito feliz!", disse Alexandre Sena, de 9 anos.

Ivan França, que na ocasião representava o diretor-executivo do IMB Nilson Almiro Marques, pontuou a grandiosidade da parceria para a instituição. "Desde quando ficaram sabendo da ação, as crianças ficaram muito empolgadas. É um passeio mágico, pois muitas delas nunca vieram ao centro da cidade e estão tendo a oportunidade de conhecer vários pontos importantes. Hoje, trouxemos seis crianças venezuelanas e imagina a importância em descobrir um pouco mais da cidade em que elas estão morando".

Emocionado, o Papai Noel revelou que assim como muitas crianças, nunca havia andando de City Tour. Por trás da roupa vermelha e da barba branca, encontramos o senhor Nilton dos Santos Zanuncio, de 65 anos, que está na expectativa de que seja uma temporada de muita alegria. "É a primeira vez que assumo o papel de Papai Noel, embora seja apaixonado pelo Natal desde sempre. Espero trazer muita alegria para a nossa cidade".

A chegada do Papai Noel ao shopping foi aguardada com ansiedade por quem prestigiou o evento. Sérgio Félix, pai da pequena Lisiê, de 5 aninhos, relembrou momentos nostálgicos. "Este era um dos momentos mais aguardados por mim, pois meus pais sempre me traziam para ver o Papai Noel chegando. Agora eu trago a minha filha pra que ela também tenha boas lembranças. E pra ela a data é muito especial pois faz aniversário justamente no dia 25 de dezembro".

Programação para visitar o Papai Noel:

Shopping Campo Grande

- Em novembro, de terça à sábado, das 14h às 22h.

- Em dezembro, terça à sexta, das 14h às 22h, aos sábados, das 12h às 22h e aos domingos 14h às 20h.

Shopping Norte Sul Plaza

O Papai Noel chegará no dia 15, às 16h, no primeiro piso, com personagens, banda e uma apresentação de teatro. O horário para visitar o Papai Noel ainda não foi divulgado.

Shopping Bosque dos Ipês

Durante a semana, das 15h às 20h, sábado das 14h às 21h e domingo das 14h às 20h.

Pátio Central Shopping

O Papai Noel e a Mamãe Noel estarão presentes até o dia 24 de dezembro, confira abaixo os horários:

- 6 de novembro a 9 de dezembro - 11h às 18h (intervalo das 14h às 15h)

- 11 de dezembro a 16 de dezembro - 12h às 20h (intervalo das 16h às 17h)

- 18 de dezembro a 23 de dezembro - 13h às 22h (intervalo das 17h às 18h)

- 24 de dezembro - 11h às 17h (intervalo das 14h às 15h)

