Papai Noel dos Correios: Cartinhas podem ser adotadas até amanhã

Crianças indígenas da aldeia Inamáty Kaxé receberam na sexta-feira (15), a entrega simbólica da campanha Papai Noel dos Correios 2023 em Mato Grosso do Sul. As 75 crianças da Inamaty Kaxé, que escreveram suas cartinhas, representaram as mais de 10 mil cartas cadastradas no Estado.

Cercade de 90% das cartinhas já foram adotadas em Mato Grosso do Sul, quase 190 mil cartas já foram adotadas até o momento.

Pra quem ainda não adotou nenhuma cartinha, o o stand do shopping Campo Grande tem adoção até às 20h deste domingo (17).

A entrega dos presentes pode ser feita até segunda-feira (18), nas agências dos Correios de Campo Grande. Os Correios solicitam atenção aos prazos para que as crianças que ainda não receberam seus presentes possam ser contempladas antes do Natal. Brinquedos como slimes, carrinhos, bolas ou bonecas, que são os mais pedidos pelas crianças e material escolar também podem ser entregues na agência central dos Correios, para que sejam destinados a cartinhas não adotadas.

