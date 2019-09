Papel da UEMS é lembrado em evento

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, participou da cerimônia de posse da nova reitoria da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) para o próximo quadriênio (2019 -2023) na última quinta-feira (26/9) em Dourados, ocasião em que destacou a importância da Universidade para a democratização do ensino e desenvolvimento do nosso Estado, durante seus 25 anos de atuação.

“É inquestionável o papel da UEMS para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Hoje, cerca de 70% dos acadêmicos da instituição são oriundos da rede pública, o que mostra a importância do investimento na educação, além de políticas públicas de acesso a um ensino de qualidade e permanência desses jovens na faculdade”, destacou Riedel.

Para Riedel, a educação e a inovação são caminhos que se convergem para o processo de desenvolvimento do Estado, motivo pelo qual o governo tem um olhar especial para o ensino, investindo em programas como o Vale Universidade que atualmente garante a permanência de dois mil jovens no Ensino Superior, por meio de auxílio financeiro.

“A universidade é fonte imprescindível de evolução e mudança estrutural de uma sociedade. Nesse sentido, o melhor caminho para dialogar com as novas gerações sobre ciência e tecnologia é o ambiente acadêmico. As discussões sobre conceitos de modernização e as mudanças sociais que isso acarreta, passam por essas instituições de ensino”.

No caso da UEMS, que nasceu com a intenção de desenvolver o interior do Estado, foi necessário também adequá-la às necessidades da região, por isso criamos o Vale Universidade Indígena que assiste exclusivamente a 200 alunos da instituição”, completou.

Hoje a UEMS também é referência nacional por sua diversidade, com ações afirmativas de adoção do sistema de cotas raciais (20%) e indígenas (10%) em todos os cursos. Também foi uma das instituições protagonistas na criação da Rota de Integração Latino Americana (RILA) e do Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de MS (o CRIE).

“Diante de todo este legado, agradecemos o excelente trabalho e dedicação do Profº Fábio Edir dos Santos Costa, durante o tempo em que esteve à frente da UEMS e desejamos sucesso à nova reitoria”, concluiu o secretário de governo.

A solenidade de posse do novo Reitor, Professor Laércio Alves de Carvalho, e da nova Vice-reitora, Professora Celi Corrêa Neres foi realizada na sede da Associação Comercial e Empresarial de Dourados, e contou com a presença de autoridades, da comunidade acadêmica e diversos representantes do setor de educação.

