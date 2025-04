Para amantes de CSI: Evento inédito discute genética forense na investigação criminal

Campo Grande receberá, nesta sexta-feira (25), o "1º DNA Day Forense", evento inédito que visa promover discussões sobre os avanços e desafios da genética forense na investigação criminal. Com mais de 200 participantes confirmados, entre estudantes, peritos criminais, médicos legistas e profissionais da segurança pública, o evento ocorrerá no Complexo Multiuso da UFMS, com todas as vagas já preenchidas.

O objetivo é fomentar o debate sobre o uso da genética forense nas investigações, além de promover a integração entre a comunidade científica, as forças policiais e a sociedade. Evento contará com palestras ao longo do dia, das 8h às 17h, abordando temas como "DNA Forense do MS: o surgimento de um laboratório estratégico", "Bancos de Perfis Genéticos", "DNA e Desaparecidos: a ciência reconstruindo histórias", e "Genética Forense na Elucidação de Crimes Sexuais". Entre os destaques, está a discussão sobre como a genética forense tem sido essencial para a resolução de crimes e identificação de vítimas e desaparecidos.

Rodrigo Wenceslau, chefe do Núcleo Regional de Criminalística de Costa Rica e diretor do Sinpof/MS, reforça a importância do DNA na elucidação de crimes, destacando sua relevância no sistema de segurança pública e na proteção dos direitos humanos. “O DNA é uma ferramenta crucial, tanto para identificar vítimas quanto para localizar pessoas desaparecidas”, disse Wenceslau.

Francisco Orlando, presidente do Sinpof/MS, acrescenta que a realização do evento busca não apenas valorizar o trabalho dos peritos criminais e médicos legistas, mas também aumentar o reconhecimento da Polícia Científica e fortalecer o conhecimento técnico sobre genética forense.

O "1º DNA Day Forense" também reforça a atuação do IALF, que utiliza tecnologia de ponta para análise de vestígios biológicos, e destaca o papel da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, que conecta 23 laboratórios no Brasil, ampliando a capacidade de resolução de crimes e identificação de criminosos.

Organizado pelo Sindicato dos Peritos Oficiais Forenses de Mato Grosso do Sul (Sinpof/MS), com apoio do Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF), da Coordenadoria-Geral de Perícias (CGP) e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o evento é uma homenagem ao DNA Day, data que celebra o aniversário da publicação, em 1953, do artigo de James Watson e Francis Crick sobre a estrutura da molécula de DNA.

SERVIÇO

Data: Sexta-feira, 25 de abril

Local: UFMS - Setor 01 / Bloco 15 / Anfiteatro 2 - Multiuso

Horário: 8h às 17h

Programação:

DNA Forense do MS: o surgimento de um laboratório estratégico

Bancos de Perfis Genéticos

DNA e Desaparecidos: a ciência reconstruindo histórias

Genética Forense na Elucidação de Crimes Sexuais

O Caminho para ser Perito Criminal - Como ingressar na carreira

Aplicação da Genética Forense no Mato Grosso do Sul

