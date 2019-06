Para apoiar indústrias, Senai Empresa disponibiliza projetos em sustentabilidade

Atento a importância de soluções sustentáveis no setor empresarial, o Senai Empresa disponibiliza em seu portfólio uma série de produtos e serviços voltados para a questão ambiental e que, ao mesmo tempo, ajudam a reduzir custos e aumentar a produtividade das indústrias sul-mato-grossenses, melhorando sua competitividade.

Segundo o gerente do Senai Empresa, Thales Saad, o setor empresarial pode buscar metodologias que associem importantes questões ambientais, como o uso eficiente dos recursos e controle das poluições, saúde e segurança do trabalho e impacto na comunidade, consumo, incentivo e trabalho. “O Senai ajuda os empresários com relação a essas oportunidades, com um portfólio diverso na área de serviços, tecnologia e inovação”, afirma.

Entre as consultorias, o Programa de Produção Mais Limpa busca aumentar a eficiência no uso de matérias primas e insumos, por meio da não geração, minimização ou reciclagem de resíduos gerados com benefícios ambientais e econômicos para os processos produtivos.

O portfólio também conta com o Programa Senai de Gestão Energética (PSGE), criado com o objetivo de apoiar a indústria para reduzir seus custos com energia elétrica, atuando no contrato de fornecimento com a distribuidora regional, na implantação de projetos de eficiência energética, no apoio à migração para o mercado livre e, nos estudos para geração total ou parcial da energia elétrica consumida pela indústria. Dentre as possibilidades de reduzir a conta de luz, a instituição ajuda o interessado a gerar sua própria energia elétrica, com a instalação de placas fotovoltaicas.

Ainda, com relação à eficiência energética, o Senai Empresa desenvolve o Programa Indústria Mais Eficiente, que visa elevar a produtividade de processos produtivos com a promoção de melhorias rápidas, baixo custo e alto impacto para as pequenas e médias indústrias.

