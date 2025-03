Para arrecadar fralda e dieta especial, amigos fazem aulÃ£o de primeiros socorros solidÃ¡rio

Após um acidente de trânsito em 2017, Arthur Aguilera ficou com sequelas neurológicas. Necessitando de dieta especial e fraldas, amigos de Arthur estão realizando um 'aulão de primeiros socorros solidário'. Para participar, basta doar um pacote de fralda geriátrica ou 1 litro da dieta utilizada por ele.

O curso, que será ministrado pelo conhecido enfermeiro de Campo Grande, Rhaphael Fior, acontecerá no dia 5 de abril, um sábado, às 16h, na igreja evangélica Ministério Manancial Internacional, localizada na Rua Imbúia, 511, na região do Santo Amaro.

Arthur foi atropelado por um caminhão de coleta de lixo há 8 anos e, segundo a família, desde então está acamado. Quem atropelou não indenizou a vítima e não deu assistência alguma. Segundo ainda informações, a família tem vivido com uma renda de R$ 1.400,00, não suprindo as despesas necessárias.

"Toda ajuda é muito bem vinda, quem puder doar ou ajudar divulgando, agradecemos", disseram amigos que estão organizando o aulão.

Para participar do curso de primeiros socorros solidário em prol do Arthur, é necessário fazer inscrição pelo WhatsApp por meio do número (67) 99263-3624 - Wellen. As vagas são limitadas! Aqueles que quiserem apenas ajudar com as doações, o PIX é (67) 98119-5591 Fabiana Fior, ou podem entregar a fralda e a dieta no local onde acontecerá o curso. Ajude nessa causa!

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também