Geral

Para debater licitações e gestão pública, advogado de MS participa de evento em Brasília

João Paulo Lacerda participa do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, que ocorre de 20 a 22 de agosto

19 agosto 2025 - 18h08Redação

O advogado João Paulo Lacerda, presidente do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS) e CEO da Escola Sul-Mato-Grossense de Direito (ESD), está em Brasília participando do 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública. O evento, que ocorre de 20 a 22 de agosto, no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, reúne especialistas de todo o país para debater licitações e gestão pública, com destaque à Lei nº 14.133/2021, trazendo atualização e troca de experiências essenciais para profissionais do setor.

Joao Paulo explica que a Lei nº 14.133/2021 é a nova legislação que regula licitações e contratos da administração pública no Brasil, substituindo a antiga Lei nº 8.666/1993. Ela traz regras mais modernas e transparentes, priorizando planejamento, eficiência e governança nas contratações. A lei também inclui critérios de sustentabilidade, inovação e mecanismos que fortalecem o controle social e a participação da sociedade.

"Participar do Fórum Nacional de Contratação Pública é uma oportunidade única para debater os desafios e avanços na gestão e licitação no Brasil. Além disso, reforça a importância do diálogo entre órgãos públicos, especialistas e a sociedade civil. A parceria entre o IDAMS, a ESD e a Editora Fórum tem sido essencial para fortalecer a formação jurídica em Mato Grosso do Sul, promovendo conhecimento, ética e inovação no ambiente jurídico local”, destaca Lacerda

