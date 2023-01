Para evitar bater em outros carros, motorista jogou caminhão no meio fio na Duque

O motorista do caminhão que tombou no Indubrasil na tarde desta quarta-feira (25), Erandir Antunes da Silva, de 50 anos, contou que em 20 anos de profissão, esse é o primeiro acidente que ele sofre.

Segundo o caminhoneiro, o caminhão estava subindo o viaduto quando “faltou freio” e ele começou a descer. Buscando evitar um acidente mais grave, envolvendo outros veículos, Erandir manobrou o veículo de ré, momento em que uma das rodas trombou contra o meio fio, causando o acidente.

“Parei ali na subida e puxei o freio para estacionar, e ele começou a descer de ré, e virando no meio fio, bateu o pneu e caiu de lado. Tinha risco de bater em outros veículos, por isso fui descendo rente ao meio fio”, comentou.

O caminhão levava uma carga de cerca de 20 toneladas de gás liquefeito de petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha, que saiu de Corumbá e tinha como destino a Copa Gás, em Campo Grande.

Por conta do acidente, o Corpo de Bombeiro interditou por completo uma das faixas da Avenida Duque de Caxias, no sentido Terenos - Campo Grande, para garantir a segurança da operação de retirada do veículo, que contêm uma carga altamente inflamável.

Uma filmagem feita por drone, cedida por Vinícius Santana, mostra como ficou a via após o acidente. Confira:

