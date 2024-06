Investimento de R$ 23,3 milhões deve solucionar enchentes em Batayporã

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Durante agenda em Batayporã, o governador Eduardo Riedel, assinou a ordem de início das Obras na Lagoa do Sapo, e o termo de autorização para licitação de outras duas áreas.

O município vai receber obras de infraestrutura para controle de enchentes, pavimentação e drenagem no valor de R$ 23 milhões do Governo do Estado. “Nosso propósito é o avanço dos municípios. Este tipo de investimento é importante, traz qualidade de vida para a população. O nosso propósito é o desenvolvimento das pessoas, atenção e cuidado para que cada um tenha mais oportunidades. É o progresso, avanço e aplicação de recursos nos municípios, na saúde, educação, segurança pública, infraestrutura. E é o que está acontecendo em todo o Estado", disse Riedel.

Conforme o projeto de infraestrutura, será construída uma Lagoa de Amortização, na proximidade do bairro Pindocaré, próximo ao cemitério municipal, com o tamanho equivalente a quatro campos de futebol.

A estrutura será responsável por gerenciar e controlar a vazão de águas pluviais, funcionando como um reservatório temporário, que armazena o excesso de água durante períodos de chuvas intensas. A área destinada à lagoa de amortização tem aproximadamente dois hectares, que foram desapropriados pela Prefeitura para receberem as intervenções.

Também serão feitas ligações desde o centro da cidade até a lagoa de amortização. Para prevenir erosões está programada a instalação de barreiras de contenção, e de alambrados para promover mais segurança com o isolamento da área.

“Esse projeto é para todos os moradores. O município, toda vez que cai uma chuva de 70 a 80 milímetros, o entorno da lagoa enche de água. As pessoas tem a casa invadida pela água e perdas. E agora o problema será resolvido, é um projeto prioritário que começou desde o início da minha gestão”, afirmou o prefeito, Germino da Roz Silva.

O termo de autorização para licitação da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no residencial Antônio Olímpio Pinheiro e na Vila Maria Gonçalves da Silva, tem previsão de R$ 2,4 milhões em investimentos pelo programa MS Ativo.

