Para manter os usuários 'conectados' rodovias em MS passam a ter 4G ativo da TIM

O sinal 4G foi habilitado em toda a extensão das rodovias sob concessão nas proximidades das cidades de Aparecida do Taboado (BR-436), Inocência (MS-112), Paranaíba (BR-158), Três Lagoas (MS-112), Cassilândia (BR-158/MS-112) e Selvíria (BR-158), conforme anúncio da Concessionária Way-112 e a TIM.

São mais de 412 quilômetros de rodovias, sendo uma das principais ligações entre o norte e o sul do estado do Mato Grosso do Sul, em toda a extensão da MS-112 e da BR-436, além de trechos da BR-158.

O projeto beneficia cerca de 30 mil veículos que circulam diariamente nas vias, além de mais de 276 mil moradores das cidades, chegando a 108 escolas públicas e 46 unidades de saúde. Com a conectividade, será possível ampliar a cobertura 4G aos serviços públicos, além de garantir serviço móvel de qualidade a produtores agrícolas na região, favorecendo também iniciativas ligadas ao turismo, além do agronegócio e demais setores da indústria.

A cobertura do 4G vem acompanhada da tecnologia NB-IoT (Internet das Coisas), funcionalidade que permite ampliar a cobertura tradicional em até 40%, com baixo consumo de bateria, possibilitando à concessionária atingir um nível conectividade e automação de seus sistemas tecnológicos jamais visto em rodovias no Brasil, o “Rodovia 4.0”.

“Proporcionar conectividade para as rodovias do Mato Grosso do Sul nos trechos sob concessão do Grupo Way Brasil, oferecendo as melhores condições de dirigibilidade aos usuários que trafegam todos os dias pela região, ampliando a comunicação com colaboradores e, também para as comunidades lindeiras, é uma das prioridades da concessionária. Nossa parceria com a TIM permite entregar os melhores serviços, indo além das nossas obrigações contratuais, conectando coisas e pessoas”, comemora o Coordenador de T.I. do Grupo Way Brasil, André Kazuo, criador do Projeto junto com a TIM.

O projeto disponibiliza cobertura de qualidade para usuários, permitindo a oferta de informações georreferenciadas, em tempo real, aumentando a segurança durante viagens. Para a concessionária, o serviço 4G habilita uma série de serviços para sua operação, como comunicação entre as equipes, gestão de tráfego e a possibilidade de monitorar a integridade das estruturas, além de uma série de recursos de segurança.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também