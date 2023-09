Para não deixar de ajudar os usuários no feriadão, Detran recomenda uso de aplicativos

Fechado por conta do feriadão que começa amanhã, quinta-feira (7), o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) recomenda o uso dos serviços disponíveis na plataforma Meu Detran e no aplicativo Detran MS, para que o usuário não fique sem atendimento até segunda-feira (11).

Apenas serviços como transferência de veículos, emissão de CRV, transferência de CNH de Unidade Federativa, captura de imagem, e os exames teóricos e práticos ainda requerem atendimento presencial.

O usuário que necessitar de atendimento presencial pode agendar para esta quarta-feira (06). Na segunda-feira (11) o atendimento volta ao normal nas agências dos 79 municípios do Estado.

