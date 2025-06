Parceria da ESD garantirá qualificação jurídica em contratações públicas

Liderada pelo advogado e especialista em Direito Administrativo João Paulo Lacerda, a Escola Sul-Mato-Grossense de Direito oficializou uma parceria com o Instituto Protege Escola Brasil e com o professor Jacoby Fernandes. A colaboração visa promover capacitações jurídicas voltadas ao setor público, com ênfase nas contratações públicas.

Considerada estratégica para Mato Grosso do Sul, a parceria amplia o acesso a conteúdos especializados e atualizados, prevendo a realização de cursos, oficinas e eventos direcionados a servidores públicos, advogados e demais profissionais do Direito que atuam com licitações, contratos administrativos e temas correlatos.

“Esta parceria com o Instituto Protege reforça nosso compromisso de oferecer uma formação jurídica alinhada às reais necessidades do setor público. A capacitação em contratações públicas é essencial para garantir uma gestão eficiente e transparente. Juntos, vamos ampliar o acesso a conteúdos atualizados e proporcionar uma troca de experiências que fortalecerá os profissionais dos municípios, contribuindo para o aprimoramento dos serviços públicos no estado”, destacou João Paulo Lacerda, CEO da Escola Sul-Mato-Grossense de Direito (ESD).

Instituições

A Escola Sul-Mato-Grossense de Direito (ESD) tem como foco a formação e capacitação de servidores públicos. A proposta é aliar teoria e prática por meio de simulações, eventos e parcerias que conectam os servidores e alunos ao mercado jurídico. A escola também aposta na inclusão e no fortalecimento da jovem advocacia, promovendo iniciativas acessíveis e inovadoras.

Já o Instituto Protege Escola Brasil atua na capacitação e no apoio técnico a gestores públicos em todo o país. Com foco em soluções personalizadas, a instituição integra conhecimentos de Direito, Administração e Gestão Pública para enfrentar os desafios da administração eficiente, especialmente diante da escassez de recursos e da complexidade das contratações públicas. Além disso, busca fortalecer a segurança jurídica dos gestores, oferecendo-lhes tranquilidade e confiança para a tomada de decisões e o relacionamento com os órgãos de controle.

