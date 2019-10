Parede de contenção que caiu no rio Paraguai passará por vistoria

Da redação, com informações da assessoria

As equipes da Defesa Civil Estadual e Agência Estadual de Empreendimentos (Agesul) vão começar uma inspeção, nesta quarta-feira (30), para indicar o motivo da queda do muro de contenção à beira do Rio Paraguai em Porto Murtinho.

Uma parte da parede de contenção cedeu na tarde dessa segunda-feira (29). Os moradores da região, que utilizam a área como espaço de lazer, ficaram assustados, mas não houve feridos e por medida de segurança, o local foi interditado. O nível de água está baixo, em 2,7 metros, o que diminui os riscos.

Segundo o coronel Fabio Santos Catarinelli, coordenador da Defesa Civil, o problema pode ter sido causado por alguma infiltração na base, fazendo com que a terra cedesse e escorresse para o rio.

