Paróquia do Milagre cancela festejos de canonização de Carlo Acutis após morte do Papa Francisco

A Paróquia São Sebastião – conhecida como Paróquia do Milagre – em Campo Grande, anunciou nesta segunda-feira (21) o cancelamento de todas as celebrações relacionadas à canonização do beato Carlo Acutis.

A decisão foi tomada em respeito ao falecimento do Papa Francisco, ocorrido nesta manhã. Em nota oficial, o pároco Pe. Marcelo Tenório e a coordenadora do evento, Dulce Moraes, comunicaram que a paróquia aguarda a definição de uma nova data oficial para a canonização, que será divulgada oportunamente, assim como a nova programação a ser seguida.

A canonização de Carlo Acutis, prevista para o próximo domingo (27), em Roma, foi suspensa pelo Vaticano. O beato é conhecido por sua devoção à Eucaristia e por ter documentado milagres eucarísticos ao redor do mundo, utilizando a internet para divulgar sua fé.

A programação na paróquia incluía uma série de eventos religiosos e culturais, como a chegada da relíquia de Carlo Acutis, missas, distribuição de pétalas, vigílias, procissões e um almoço comunitário. Essas atividades seriam realizadas entre esta segunda-feira e dia 27 de abril, culminando com a transmissão ao vivo da canonização diretamente do Vaticano.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também