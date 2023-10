Paróquia Imaculado Coração de Maria convida para almoço no domingo

Geral Campo Grande recebe a 3ª Edição do MS Fashion Week dia 24 de outubro

Geral Alunos da REME são premiados com projeto de energia elétrica em feira de ciências

Geral Tá com a sorte em dia? Mega-Sena sorteia R$ 12 milhões neste sábado

Além de muita comida boa, a comemoração também vai contar com atrações musicais como as duplas Carlos e Deise e Marcos e Adriano.

Na ocasião será servido um delicioso churrasco com carne angus, a partir das 11 horas, em comemoração aos três anos da Paróquia.

Neste domingo (15), a Paróquia Imaculado Coração de Maria realizará um almoço beneficente para arrecadar fundos para finalizar a construção da igreja que já está com 80% da obra concluída.

Polícia Aliada de Bolsonaro é espancada no Rio de Janeiro