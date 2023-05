Parque Ayrton Senna receberá o Circuito Sul-Mato-Grossense de Boxe

Acontece neste fim de semana sábado (13) e domingo (14) a competição do 17º Circuito Sul-Mato-Grossense de Boxe no Parque Olímpico Ayrton Senna, em Campo Grande com 40 combates e participação de boxeadores de 10 municípios.

As lutas estão previstas para começar às 9h e 19h do sábado, conforme a Federação de Boxe de Mato Grosso do Sul (FDBMS), as disputas continuam no domingo, com início às 9h30. Não haverá comercialização de ingressos. Para assistir às lutas, basta levar dois quilos de alimento não-perecível.

A competição terá no ringue pugilistas das categorias elite (acima de 19 anos), juvenil (17 e 18 anos) e cadete (14 e 15 anos). Entre os destaques, estão confirmados os campo-grandenses Igor Arguello (63 kg), Valdeir Célio (71 kg), Paulo Lima (80 kg), Marcelo Lima (67 kg), Rodrigo Queirós (+91kg), Zenon Desidério (51kg juvenil) e a medalhista de bronze Monica Dalmazio (60 kg). Do interior, garantiram presença o corumbaense Carlos Soares (+92 kg), os ponta-poranenses Lucas Kennidi (51 kg) e Willian Jamaika (75 kg).

A partir do Circuito serão selecionados os atletas que representarão Mato Grosso do Sul nos campeonatos brasileiros da temporada. A Associação Combate de Boxe Ponta Porã é a atual campeã e busca manter o título com seis atletas na competição. Em abril deste ano, na primeira etapa do Circuito a equipe da fronteira conquistou cinco ouros.

Campeão da Copa Primeira Hora, a Pugillus, de Corumbá, chega à capital com oito atletas para os combates do fim de semana no Parque Olímpico Ayrton Senna.

Segundo a FDBMS, Campo Grande, Ponta Porã, Maracaju, Corumbá, Sonora, Rochedo, Dourados e Selvíria são os municípios sul-mato-grossenses participantes. A competição também contará com lutadores do estado de São Paulo. A terceira e última etapa do Circuito Sul-Mato-Grossense de Boxe está prevista para os dias 10 e 11 de junho, em Corumbá.

O evento tem apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

