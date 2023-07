Parque das Nações Indígenas fecha às 17h nesta segunda-feira

Saiba Mais Cidade Parque das Nações tem energia normalizada

Quem pretendia passear no Parque das Nações Indígenas no fim do dia desta segunda-feira (24), vai precisar alterar os planos. Isso porque, segundo comunicado do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), o parque fechará mais cedo hoje, às 17 horas.

Em comunicado divulgado, o motivo se dá devido problemas na rede elétrica. Conforme informações, o Parque das Nações sofreu um apagão no último domingo (23).

De acordo com o Imasul, responsável pelo parque, o local será reaberto às 06h desta terça-feira (25), voltando com o horário normal de funcionamento.

Em nota, a Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) informou sobre o ocorrido. “A equipe foi mobilizada para orientar os frequentadores a evacuarem o Parque tendo em vista que os portões se fecharão às 17h. Como a equipe é pequena, o parque é muito extenso e há muita gente nesse horário, o trabalho de orientação começou mais cedo. Amanhã abre 6h”, disse em comunicado.

Vale lembrar que em 15 de maio deste ano, o parque também foi fechado antes do horário previsto, desta vez, devido problemas de abastecimento de água.

