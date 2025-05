Parque das Nações recebeu 40 mil pessoas no show da Luísa Sonza

Trazendo a cantora Luísa Sonza para a abertura do MS ao Vivo 2025, Campo Grande reuniu 40 mil pessoas no Parque das Nações Indígenas na noite de domingo (4), conforme a organização realizada pela Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), através da Fundação de Cultura e Sesc-MS.

A abertura do show ficou por conta da cantora sul-mato-grossense Paolla, um dos destaques do pop/funk do Estado vem se consolidando com composições autorais que, juntas, já somam mais de 1,5 milhão de visualizações nas plataformas de streaming.

A grande atração da noite, Luísa Sonza, agradeceu o convite e a recepção dos fãs na cidade. “Fiquei feliz com a recepção também, que desde o aeroporto com muitos fãs, a galera me recebendo com muito carinho, isso é muito importante. Já consegui dar uma espiadinha no público, estou feliz em voltar com o show ‘Escândalo Íntimo’, é um dos últimos shows de ‘Escândalo Íntimo’ aqui no Brasil, fico feliz e vou entregar o melhor show para vocês”.



O projeto trará ao longo do ano intensa programação de shows nacionais, consolidando o estado como um dos principais polos culturais da região Centro-Oeste.



O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, disse que a população pode esperar para este ano surpresas incríveis. “Nós estamos na nossa primeira edição com a Luísa Sonza, que traz um ritmo diferente, e já batemos o recorde nosso das outras edições, que era o show com Jota Quest, com trinta mil pessoas assistindo. Sem dúvida alguma vai ser uma temporada muito bacana, neste projeto que é incrível, é um projeto do Governo do Estado que leva cultura de forma gratuita nesse grande espaço que é o Parque das Nações Indígenas, celebrando a natureza, celebrando a nossa cultura”.



